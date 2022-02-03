Гвоздик сказав, що спробує себе у футболі, – Усик
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Олександр Усик дебютує у футболі. Після чого на футбольне поле може вийти інший боксер –Олександр Гвоздик.
Усик: Ми розмовляли з ним із цього приводу
Олександр Усик може стати прикладом для Гвоздика, який влітку 2020-го оголосив про завершення кар'єри боксера. Однак останній наголосив, що хотів би спробувати свої сили у футболі, хоча не захоплюється цим видом спорту.
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Усик додав, що між боксерами була розмова щодо дебюту Гвоздика на футбольному полі: "Так, ми розмовляли з Олександром із цього приводу. Все чудово. ЗМІ розмовляють – це круто. Чому б і ні? Олександр провів чудову професійну кар'єру, став чемпіоном світу. Зараз у нього закінчилося бажання робити щось те, що він робив. протягом усього життя у боксі".
"Є можливість – треба пробувати"
Колишній чемпіон світу не дуже добре грає у футбол, але готовий вийти на футбольне поле. Усик відверто розповів, що його майстерність на рівень слабша за гру професійних футболістів. Але, якщо є шанс, то чому б не його не використати.
Він мені сам казав, що не дуже хороший у футболі. Але я, каже, спробую. Чому б і ні? Є можливість – треба пробувати, не треба соромитися, звертати увагу на критику. Нічого страшного, що ми слабші за професійних футболістів. Натомість у нас бажання величезне,
– додав Олександр Усик.
- Востаннє Гвоздик виходив на ринг у жовтні 2019-го. Українець у 10-му раунді програв росіянину Артуру Бетербієву технічним нокаутом.
- Для Олександра ця поразка стала першою у 17-ти поєдинках.