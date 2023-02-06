"Не в тому становищі, щоб думати про чемпіонство": МанСіті може подарувати Зінченку новий титул

Манчестер Сіті потерпів виїзну поразку від Тоттенхема 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі для "шпор" забив Гаррі Кейн.

Поєдинок господарі закінчували у меншості. На 87-й хвилині Крістіан Ромеро отримав жовту картку, яка стала для нього другою у цьому поєдинку та автоматично перетворилась у вилучення.

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Гвардіола: Важко знайти пояснення

МанСіті не змогло скористатись наблизитись до Арсенала, який у цьому турі втратив очки у грі проти Евертона. "Іриски" з Віталієм Миколенком мінімально обіграли клуб Олександра Зінченка (1:0). Однак "містяни" відповіли "канонірам" тим же подарунком у вигляді поразки.

МанСіті продовжує поступатись Арсеналу 5 балами у турнірній таблиці АПЛ.

Після матчу головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував виступ своєї команди проти Тоттенхема. Іспанський спеціаліст залишився задоволений початком матчу до моменту, поки "шпори" не покарали його команду за першу скоєну помилку.

За словами Пепа, за рахунку 0:1 розпочинається зовсім інша гра. У його команди були моменти, але вони не врятували Сіті від втрати очок.

"Мої гравці здебільшого дотримувалися плану, але непросто, коли суперник захищається вдесятьох і сидить в обороні навіть трохи більше, ніж на Етіхаді два тижні тому. Ми грали добре, особливо спочатку. Не вистачало останнього пасу, можливо, удару. Рано чи пізно наша статистика на "Тоттенхем Стедіум" зміниться. Дивно, що ми навіть забити тут не можемо. У нас бували пенальті, але поки ніяк. Важко знайти пояснення", – сказав тренер МанСіті.

"Думаємо лише про наступний матч проти Астон Вілли"

Гвардіола зробив відверте зізнання щодо золотої гонки за чемпіонство в АПЛ.

Ми зараз не в тому становищі, щоб думати про чемпіонство. Думаємо лише про наступний матч проти Астон Вілли. Ми добре підготуємося і зіграємо якнайкраще,

– сказав Гвардіола.

Попереду у лідерів АПЛ ще достатньо матчів, аби змінити ситуацію у таблиці. Однак така заява Гвардіоли може зменшити командний дух у боротьбі за "золото" англійської першості. Але іспанець дивиться на становище без "рожевих окулярів".

Зверніть увагу! Матч Манчестер Сіті проти Астон Вілли відбудеться 12 лютого о 18:30.