Гвардіола подарував військовим м'яч із автографами гравців МанСіті та побажав миру Україні
Джерело:KDK
Пеп Гвардіола продовжує відкрито підтримувати український народ у війні проти росії. Головний тренер Манчестер Сіті отримав подарунок від наших бійців та зробив презент у відповідь.
Гвардіола: Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться
Колишній функціонер Карпат Олег Смалійчук надіслав Пепу Гвардіолі м'яч, який він разом із українськими військовими зіграв у футбол. Після гри захисники поставили на ньому свої підписи.
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Іспанський наставник МанСіті нарешті отримав презент від українців. Тренер англійського клубу записав звернення, у якому зізнався, що такий презент його неабияк зворушив.
Тому іспанець вирішив віддячити бійцям тією ж монетою. Гвардіола відправить військовим м'яч із автографами усіх футболістів "містян", які у сезоні-2021/2022 оформили чемпіонство в АПЛ. Серед них є й український легіонер Олександр Зінченко, якого Пеп від 24 лютого активно підтримував.
Гвардіола додав, що вірить у перемогу України та закінчення війни проти російського ворога.
Я теж хочу відправити тобі м’яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, пришли мені ще одне відео. Цей м’яч для тебе і твоїх друзів підписали всі гравці Ман Сіті, які виграли останній чемпіонат Англії. Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких,
– сказав Гвардіола.
Гвардіола звернувся до українців: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше Гвардіола критикував боягузливу позицію НАТО. Ще на початку березня іспанський наставник запевнив, що вже пізно намагатись знайти мирне рішення у війні між Україною та росією.
- Пеп працює з англійський грандом із липня 2016-го. За цей час 51-річний іспанський наставник привів МанСіті вже до 11 трофеїв.
- Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го року. Загалом "містяни" провели вже під керівництвом Гвардіоли 351 матч.