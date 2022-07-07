Гвардіола подарував військовим м'яч із автографами гравців МанСіті та побажав миру Україні

Пеп Гвардіола продовжує відкрито підтримувати український народ у війні проти росії. Головний тренер Манчестер Сіті отримав подарунок від наших бійців та зробив презент у відповідь.

Гвардіола: Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться

Колишній функціонер Карпат Олег Смалійчук надіслав Пепу Гвардіолі м'яч, який він разом із українськими військовими зіграв у футбол. Після гри захисники поставили на ньому свої підписи.

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Іспанський наставник МанСіті нарешті отримав презент від українців. Тренер англійського клубу записав звернення, у якому зізнався, що такий презент його неабияк зворушив.

Тому іспанець вирішив віддячити бійцям тією ж монетою. Гвардіола відправить військовим м'яч із автографами усіх футболістів "містян", які у сезоні-2021/2022 оформили чемпіонство в АПЛ. Серед них є й український легіонер Олександр Зінченко, якого Пеп від 24 лютого активно підтримував.

Гвардіола додав, що вірить у перемогу України та закінчення війни проти російського ворога.

Я теж хочу відправити тобі м’яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, пришли мені ще одне відео. Цей м’яч для тебе і твоїх друзів підписали всі гравці Ман Сіті, які виграли останній чемпіонат Англії. Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких,

– сказав Гвардіола.

Гвардіола звернувся до українців: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Гвардіола критикував боягузливу позицію НАТО. Ще на початку березня іспанський наставник запевнив, що вже пізно намагатись знайти мирне рішення у війні між Україною та росією.

Пеп працює з англійський грандом із липня 2016-го. За цей час 51-річний іспанський наставник привів МанСіті вже до 11 трофеїв.

Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го року. Загалом "містяни" провели вже під керівництвом Гвардіоли 351 матч.

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