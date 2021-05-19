Гроші не пахнуть: УЄФА продовжив спонсорську угоду з російським "Газпромом"

"Газпром" продовжило партнерську угоду з УЄФА ще на три роки. Компанія буде спонсором двох наступних чемпіонатів Європи (Євро-2020 і Євро-2024).

Турніри для "Газпрому"

Крім цього, компанія продовжить співпрацю з Лігою чемпіонів в новому трирічному циклі з 2021 по 2024 рік, а також отримає спонсорські права на Суперкубок УЄФА, фінальну стадію Ліги чемпіонів з футзалу і фінальну стадію Юнацької ліги УЄФА на період з 2021-го по 2024 рік. У пакет включені і фінальні стадії Ліги націй УЄФА 2021-го і 2023 років.

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В рамках підготовки до чемпіонату Європи Санкт-Петербург, де перебуває штаб-квартира "Газпрому", з 21-го по 22 травня прийматиме черговий етап трофі-туру Євро-2020. В ході фінальної стадії в Санкт-Петербурзі будуть зіграні 7 матчів континентальної першості.

Умови спонсорського контракту також передбачають права "Газпрому" представити нагороду для автора найкращого гола Євро-2020, який пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.