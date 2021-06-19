Гроші у футбол не грають, – Кривцов про матч Євро-2020 проти Австрії

Захисник збірної України Сергій Кривцов запевнив, що на матч Євро-2020 проти Австрії "синьо-жовті" вийдуть з єдиним настроєм – перемогти.

Захисник нашої національної команди наголосив, що про нічий результат навіть немає думок. Про це він повідомив на пресконференції 19 червня.

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Ми виходимо на кожний матч заради перемоги та не думаємо про наступних суперників, поки не зробимо цей крок,

– сказав футболіст.

Кривцов про Арнаутовича

Сергій Кривцов оцінив гру лідера австрійців Марко Арнаутовича. За його словами, нападник має високу кваліфікацію та досвід гри на найвищому рівні, зокрема в АПЛ.

Поряд із ним, напевно, діятиме ще один потужний форвард. План на гру та як протидіяти їм, ми дізнаємося від нашого тренерського штабу,

– додав оборонець.

За даними Transfermarkt, склад збірної Австрії коштує майже вдвічі дорожче, ніж України. Сергій Кривцов зазначив: "Гроші у футбол не грають".

Нагадаємо, поєдинок між національними командами Австрії та України відбудеться 21 червня.