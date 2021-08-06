Джек Гріліш перейшов в Манчестер Сіті: гравець побив одразу два трансферні рекорди

Півзахисник Джек Гріліш став гравцем Манчестер Сіті. Для цього "містянам" довелося поступитися своїми принципами та заплатити за гравця рекордну суму.

Рекордний трансфер Гріліша

Ні Манчестер Сіті, ні Астон Вілла не повідомляють суму трансферу. Але про те, скільки доведеться заплатити за Гріліша, було відомо ще давніше. Журналісти писали про 100 мільйонів фунтів стерлінгів (117,8 мільйона євро). Хоча дехто дає інформацію і про всі 120 мільйонів євро.

Водночас Ліонель Мессі офіційно покидає Барселону

Хай там як, цей трансфер побив одразу два рекорди:

це найдорожчий трансфер в АПЛ (до цього рекорд утримував Поль Погба, який перейшов у Манчестер Юнайтед в 2016 році за 89 мільйонів фунтів стерлінгів)

це найдорожчий трансфер британського футболіста (попередній рекордсмен – Гарет Бейл, який за 85 мільйонів фунтів стерлінгів перейшов у Реал в 2013 році)

Окрім того, перехід Гріліша став сьомим у списку найдорожчих трансферів в історії футболу. Лідерство і надалі утримує Неймар, за якого ПСЖ заплатив 222 мільйони євро.

Варто відзначити, що Манчестер Сіті до цього ніколи не платив і близько таких грошей за гравця. Рекордна покупка "містян" до цього – Кевін Де Брюйне за 55 мільйонів фунтів стерлінгів у 2015 році.

Сума в 100 мільйонів фунтів – це клаусула, яка була прописана в контракті гравця. В Астон Віллі були переконані, що буде не так і багато клубів, які захочуть заплатити таку суму, відтак в них буде можливість втримати свого лідера.

Гріліш у Манчестер Сіті

Гріліш у Манчестер Сіті буде виступати під номером "10". Він звільнився після цього, як команду покинув форвард Серхіо Агуеро, який перебрався до Барселони.

Контракт розрахований на шість років – до червня 2027 року.

За даними журналістів, в новому клубі гравець отримуватиме 13 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Гріліш – центральний півзахисник. І саме на цій позиції він виступатиме в МанСіті. Тож за позицію на полі йому доведеться змагатися з Кевіном Де Брюйне, Філом Фоденом, Ілкаєм Гюндоганом.

Що відомо про Гріліша

Про зацікавленість керівництва Манчестер Сіті в півзахиснику Джеку Грілішу було відомо ще у кінці минулого сезону. Інтерес лише зріс під час Євро-2020, де Гріліш зі збірною Англії добрався до фіналу, але поступився Італії.

Хоча Гріліш не був гравцем основи збірної Англії на Євро-2020 – лише один матч в старті, а у двох навіть не вийшов на поле. Загалом до 25 років – лише 12 матчів за збірну Англії. При цьому що на молодіжну рівні Гріліш виступав за збірну Ірландії. І навіть отримав виклик до національної збірної, але відмовився приїхати.

Гріліш є вихованцем Астон Вілли. Він народився в Бірмінгемі, і за винятком короткої оренди в Ноттс Каунті в сезоні 2013/2014, всю кар'єру провів саме в Астон Віллі. Він не покинув команду навіть тоді, коли "віллани" вилетіли з АПЛ в Чемпіоншип.

У минулому сезоні Гріліш зіграв за Астон Віллу 27 матчів і забив 7 голів. А також відзначився 12 результативними передачами. Загалом за команду він зіграв 213 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 43 результативні передачі.

Гріліш ніколи не виступав в єврокубках. Відтак в Манчестер Сіті він отримає шанс дебютувати в Лізі чемпіонів

Гріліш про Гвардіолу

"Я не міг відмовитися від гри під керівництвом найкращого тренера світу. Коли я вранці прибув, то довго розмовляв з ним. Все точилося навколо футболу. Це була така позитивна розмова. Це показує, чому я хочу грати під його керівництвом. Я чув про нього тільки хороші слова від хлопців зі збірної Англії, і я з нетерпінням чекаю початку. Зрештою, це було те, від чого я не міг відмовитися. Будемо сподіватися, що все складеться успішно", – заявив Гріліш після підписання контракту.