Грав за Динамо та був капітаном збірної: помер заслужений тренер України Григорій Варжеленко

Український футбол поніс важку втрати. Пішов у засвіти легенда нікопольського футболу Григорій Варжеленко.

У віці 73 років помер відомий український тренер Григорій Варжеленко. Сумну звістку повідомила пресслужба футбольного клубу Нікополь.

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Виховав низку зірок та присвятив життя рідному місту

Григорій Варжеленко народився 8 березня 1950 року у Нікополі. У рідному місті почав займатися футболом. Спочатку грав за нікопольський Трубник, а у 1968 році отримав запрошення до київського Динамо. У столичному клубі Варжеленко грав за дублюючий склад.

Згодом Григорій Тихонович повернувся до Нікополя. Також грав за хмельницьке Динамо. Був капітаном юнацької збірної СРСР. Через чисельні травми змушений був завчасно завершити ігрову кар'єру.

Проте Варжеленко не залишив футбол, перейшовши на тренерську роботу. Працював з житомирським Поліссям, входив до тренерських штабів Зірки та алчевської Сталі. Проте більшу частину життя віддав командам рідного Нікополя.

За підсумком сезону 1996/97 нікопольський Металург став бронзовим призером Першої ліги. Григорій Тихонович виховав цілу низку футбольних зірок. Серед них варто виокремити легендарного динамівця Павла Яковенка, гравця збірної України Дмитра Топчієва, ексфорварда Дніпра Миколу Кудрицького. Був заслуженим тренером України.

Помер Григорій Тихонович Варжеленко / ФК Нікополь

З 2016 року Варжеленко очолював ФК Нікополь. Через повномасштабну війну клуб припинив виступи на професійному рівні. Проте наприкінці минулого року ФК Нікополь відновив діяльність.

Григорій Тихонович залишався у рідному місті попри постійні обстріли окупантів. Та все ж війна забрала багато сил та здоров'я у легендарного тренера.