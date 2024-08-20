Віцепрезидент УЄФА та власник Динамо проголосував проти заборони УПЦ МП в Україні

Сьогодні, 20 серпня, у Верховній Раді відбулось голосування метою якого є заборона УПЦ МП в Україні. Участь у голосуванні брав депутат "Платформи за життя і мир" та один із власників Динамо.

У оприлюдненому списку тих, хто утримався або проголосував проти фігурує ім'я депутата та футбольного функціонера – Григорія Суркіса. Віцепрезидент УЄФА проти заборони УПЦ МП в Україні.

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Голосування про заборону УПЦ МП в Україні

Законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні був прийнятий більшістю голосів. Варіант "за" набрав 265 голосів, четверо утримались, ще 29 народних депутатів проголосували проти.

Окрім Григорія Суркіса, виступили проти заборони УПЦ МП в Україні інші представники спорту. Серед них ексжурналіст Георгій Мазурашу з партії "Слуга Народу".

Раніше, Григорій Суркіс висловлювався про те, що російським спортсменам не місце в спорті.

Нестор Шуфрич – колишній президент Федерації стрільби з лука України та виконуюча обов'язки президентки Федерації легкої атлетики – Ольга Саладуха були відсутні на голосуванні.