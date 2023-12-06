Погрози та переслідування: грецькі арбітри відмовляються обслуговувати матчі з міркувань безпеки

Грецькі арбітри та офіційні особи матчу у 5 грудня оголосили про те, що не будуть обслуговувати будь-які матчі Суперліги. Так вони хочуть висловити нак протесту проти того, що вони називають небезпечними умовами праці.

За даними видання, грецький футбол був затьмарений проблемами з натовпом, а також звинуваченнями в корупції та договірних матчах, які викликали невдоволення та призвели до зменшення відвідуваності.

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У чому причина бойкоту

Арбітри в Греції часто стають об'єктом жорстоких нападів з боку вболівальників, а деякі з них також підпалювали свої будинки та транспортні засоби. Минулого місяця підпалили магазин арбітра Афін Андреаса Гамаріса.

Лише кілька днів тому інший арбітр, Тасос Папапетру, нібито отримав погрози вбивством, коли судив матч Суперліги кількома днями раніше.

"У минулі роки грецькі та іноземні арбітри... були постійною мішенню, боксерською грушею та цапом-відбувайлом у перекладанні обов'язків", – йдеться у листі арбітрів Суперліги до центрального суддівського комітету та Грецької футбольної асоціації.

"Оголошення, які залишаються безкарними, знущання, погрози, словесні та фізичні напади... це лише деякі з проблем, які зробили футбол токсичним", – йдеться в повідомленні

Президенти клубів також регулярно коментують конкретних арбітрів, навіть перед матчами, а в попередніх сезонах Суперліга залучала іноземних арбітрів, щоб дозволити матчі вищих дивізіонів продовжуватися.

"У результаті арбітри та асистенти арбітра першого дивізіону (Суперліги) вирішили не судити жодного матчу, починаючи з 14-го туру (у вихідні), доки умови не будуть відповідними для нашої власної безпеки", – додали у відомстві.