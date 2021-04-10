У гравця Карпат вкрали футболку під час святкування голу: відео курйозу

У матчі 16 туру Другої ліги чемпіонату України з футболу між Карпатами з Галича і Епіцентром (Дунаївці) стався курйозний епізод.

Карпати Галич – Епіцентр 1:0

Голи: Бей, 64

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Нападник господарів на 64-й хвилині Андрій Бей головою замкнув подачу свого партнера з кутового, на радощах зняв футболку і підкинув її високо в повітря.

Отримавши жовту картку за своє святкування, гравець Карпат підійшов до глядачів, що стояли за воротами, щоб повернути екіпіровку, але не відразу отримав її назад. Футболка форварда "зникла" за курткою одного з керівників ПФК Львів, який після загального сміху віддав її Бею.

Відео курйозного епізоду з футболкою Бея

Перемога дозволила Карпатам піднятись на друге місце групи А, набравши 32 очки – у лідируючого Діназа на 1 пункт більше.