Футболісти збірної заговорили українською після критики у сторону Довбика

Збірна України 3 липня зіграє проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Напередодні гри футболісти нашої команди поспілкувались із журналістами.

Їм личить рідна мова

Участь у пресконференції взяли два футболісти "синьо-жовтих" – Руслан Маліновський та Роман Яремчук. Гравці відповідали на запитання відразу двома мовами – англійською та українською.

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Якщо Яремчук у житті спілкується рідною мовою, то з вуст Маліновського було доволі несподівано почути українську. Футболіст говорить російською. Лідери "синьо-жовтих" залюбки відповіли пресі. Відзначимо, що у вимові півзахисника Аталанти не було чути жодного суржику.

Цікаво, що не лише під час пресконференцій футболісти почали розмовляти державною мовою. Тепер у соцмережах збірників можна побачити пости з українськими коментарями.

Англія – не є фаворитом матчу

Після гри зі Швецією нападник збірної України Артем Довбик дав післяматчевий коментар російською. На це бурхливо відреагувала письменниця Лариса Ніцой, звинувативши футболістів у тому, що майже ніхто з них не відповідає українською навіть на запитання журналістів. Виняток – форвард Роман Яремчук. Хоча ще від початку Євро-2020 гравці збірної України ведуть свої соцмережі державною мовою.

Футболісти поділились очікуваннями від майбутньої гри проти англійців. Українці запевнили, що не потрібно боятись суперника, який грає у швидкий та хороший футбол. Головне завдання гравців – виконати план на матч.

На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано,

– заявив Маліновський.

"Нам дуже важливо залишатися "голодними". Такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що гратимемо проти однієї з кращих збірних світу, потрібно викластися на полі, продемонструвати свій максимум. Ми почали підготовку до Англії відразу після матчу зі Швецію, у нас максимальна концентрація на наступній грі", – додав Яремчук.

Пресконференція футболістів: відео

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня в італійському Римі. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха пролунає о 22:00.