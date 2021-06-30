Ефектні танці у роздягальні: як гравці збірної відсвяткували вихід в 1/4 Євро-2020 – відео
30 червня 2021 , 02:10Читать новость на русском
Джерело:Віталій Миколенко в інстаграмі
Збірна України 29 червня здобула історичну перемогу над Швецією з рахунком 2:1. Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" вийшли до 1/4 фіналу Євро-2020.
У роздягальні футболісти нашої національної команди не стримували емоцій. Відео святкувань оприлюднили у соціальних мережах.
Читайте також Заслужили своєю грою любов України, – Шевченко про феєричну перемогу збірної
На роликах видно, як Тарас Степаненко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Роман Яремчук чимдуж витанцьовували під музику.
Футболісти збірною святкують перемогу: дивіться відео
Україна вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020
- Збірна України 29 червня в матчі 1/8 фіналу зустрілася зі Швецією.
- Поєдинок завершився перемогою нашої національної команди з рахунком 2:1.
- Завдяки цій історичній звитязі "синьо-жовті" вперше вийшли до 1/4 Євро-2020.
До теми Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео