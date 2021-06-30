Ефектні танці у роздягальні: як гравці збірної відсвяткували вихід в 1/4 Євро-2020 – відео

Збірна України 29 червня здобула історичну перемогу над Швецією з рахунком 2:1. Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" вийшли до 1/4 фіналу Євро-2020.

У роздягальні футболісти нашої національної команди не стримували емоцій. Відео святкувань оприлюднили у соціальних мережах.

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На роликах видно, як Тарас Степаненко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Роман Яремчук чимдуж витанцьовували під музику.

Футболісти збірною святкують перемогу: дивіться відео

Україна вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України 29 червня в матчі 1/8 фіналу зустрілася зі Швецією.

Поєдинок завершився перемогою нашої національної команди з рахунком 2:1.

Завдяки цій історичній звитязі "синьо-жовті" вперше вийшли до 1/4 Євро-2020.

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