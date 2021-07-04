Україна попрощалася з Євро-2020: футболісти подякували вболівальникам за підтримку – відео

Україна поступилась Англії та закінчила участь у Євро-2020. Гравці української збірної традиційно подякували вболівальникам за підтримку.

Україна програла Англії з рахунком 0:4. Проте покинула Євро-2020 як одна з восьми кращих команд.

До теми Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Збірна традиційно подякувала вболівальникам

Збірна України з футболу традиційно подякувала вболівальникам на полі.

Як зауважили автори допису з відповідним відео: попри все, підтримка України була чудовою.

Як дякувала збірна України вболівальникам після гри проти Англії: дивіться відео

До речі, дружина футболіста Андрія П'ятова також опублікувала відео та написала, що хлопці старались.

Вони не були вдома та не бачили своїх рідних понад місяць. В режимі тренувань, жорстокого карантину та дисципліни,

– написала Юлія П'ятова.

Актуально Пишаємося, ви об'єднали всю країну: політики подякували Україні за виступ на Євро-2020

Додамо, що Україна зустрічалася з Англією в італійському Римі на стадіоні "Олімпіко".

Як збірна України дякувала вболівальникам за підтримку на Євро-2020: відео з інстраграму Юлії П'ятової



Юлія П'ятова опублікувала інстаграм-сторіз закінчення матчу / Скриншот з відео