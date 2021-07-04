Україна попрощалася з Євро-2020: футболісти подякували вболівальникам за підтримку – відео
Джерело:24 канал
Україна поступилась Англії та закінчила участь у Євро-2020. Гравці української збірної традиційно подякували вболівальникам за підтримку.
Україна програла Англії з рахунком 0:4. Проте покинула Євро-2020 як одна з восьми кращих команд.
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Збірна традиційно подякувала вболівальникам
Збірна України з футболу традиційно подякувала вболівальникам на полі.
Як зауважили автори допису з відповідним відео: попри все, підтримка України була чудовою.
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До речі, дружина футболіста Андрія П'ятова також опублікувала відео та написала, що хлопці старались.
Вони не були вдома та не бачили своїх рідних понад місяць. В режимі тренувань, жорстокого карантину та дисципліни,
– написала Юлія П'ятова.
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Додамо, що Україна зустрічалася з Англією в італійському Римі на стадіоні "Олімпіко".
Як збірна України дякувала вболівальникам за підтримку на Євро-2020: відео з інстраграму Юлії П'ятової
Юлія П'ятова опублікувала інстаграм-сторіз закінчення матчу / Скриншот з відео