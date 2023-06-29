Втекли з-під "залізної завіси": футболісти збірної Куби зникли після матчу з Гватемалою

Одразу четверо футболістів збірної Куби вирішили не повертатися на "Острів свободи". Незабаром така ж доля чекатиме російських спортсменів.

24 червня у Канаді та США стартував Золотий кубок КОНКАКАФ 2023. У турнірі беруть участь 16 команд Північної та Центральної Америки.

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Футболісти-втікачі

У матчі першого туру групи D збірна Гватемали обіграла команду Куби з рахунком 1:0. Після поєдинку четверо кубинців втекли з розташування збірної. Цими гравцями були Роберні Кабальєро, Найсер Сандо, Хассаель Еррера і Денілсон Міланес. Очевидно, що футболісти вирішили не повертатися на батьківщину.

Це вже не перший випадок втечі футболістів з національної збірної. Вже стало гарною традицією, коли після візиту в одну з розвинених країн світу там залишається кілька гравців з "Острова свободи". Зазначимо, що Куба досі будує соціалізм, який їм залишив у спадок революціонер Фідель Кастро. Крім того, острівна держава є союзником Росії. Проте через слабку економіку Куба сама потребує підтримки.

Що таке Золотий кубок КОНКАКАФ

Золотий кубок КОНКАКАФ 2023 проходить на стадіонах США та Канаді з 24 червня по 16 липня. Турнір відбувається кожні два роки, починаючи з 1963 року. Самою титулованою командою є збірна Мексики, яка 11 разів ставала чемпіоном. У збірної США – 7 кубків, а команда Коста-Рики вигравала тричі. Збірна Куби жодного разу не потрапляла в трійку призерів.