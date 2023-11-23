Вимушена міра: футболістам Реала заборонили торкатись до зіркового одноклубника

Джуд Беллінгем змусив фанатів Реала забути про Каріма Бензема, який влітку 2023-го перейшов у Іттіхад. 20-рінчий англійський футболіст не встиг адаптуватись, як одразу став "машиною" для штампування голів у ворота суперників.

У 14 матчах за Реал Джуд Беллінгем наколотив 13 голів та віддав 3 асисти. Хоча англієць переїхав у Мадрид лише у липні 2023-го із дортмундської Боруссії, підписавши контракт до 30 червня 2029-го року. Однак на початку листопада мадридському клубу довелось пригадати, як це грати без 20-річного англійського вундеркінда.

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Заради зменшення ризику рецидиву травми

Беллінгем вивихнув плече, через що пропустив два наступні матчі "вершкових" та не поїхав у табір збірної Англії на останні поєдинки відбору на Євро-2024.

За грою мадридців Джуд спостерігав із трибун.

На днях забивний футболіст повернувся до загальної групи Реала, яка готується до виїзного поєдинку 14-го туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса. Під час одного з тренувань у "вершкових" було особливе завдання – уникати контактів із Беллінгемом. Адже у клубі хвилюються за стан зіркового гравця.

Футболісти Реала не могли торкатись Джуда, який грав на тренуванні лише за команди, які контролювали м'яч. Ось так у Мадриді бережуть свою зірку, яких у команді Карло Анчелотті сповна вистачає.

Матч Кадіс – Реал відбудеться 26 листопада. Стартовий свисток на стадіоні "Нуево Міранділла" пролунає о 19:30 (за київським часом).

Реал перед наступним матчем йде на другій позиції турнірної таблиці Ла Ліги, поступаючись лише лідеру Жироні 2 балами – 34 проти 32-х у мадридців. Тим самим випереджаючи третю Барселону на стільки ж очок.

Ворота Реала у майбутній зустрічі продовжить захищати Андрій Лунін, який за відсутності травмованих Тібо Куртуа та Кепи став першим номером "вершкових". Хоча із великою ймовірністю вкінці поточного сезону-2023/2024 покине мадридський клуб.