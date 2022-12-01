"Гравці Дніпра-1 цілий матч нас ображали, а Кучер облаяв": конфлікт між болбоями та клубом

У матчі між Кривбасом та Дніпром-1 виник конфлікт між болбоями та представниками "дніпрян". Хлопці розповіли деталі суперечки. Олександр Кучер ж незадоволений робою юнаків.

Основа команда Кривбасу після успіху вирішила провести спільну вечерю з болбоями. На ній капітан команди Віталій Вернидуб зазначив, що юнаки зробили свій внесок у перемогу команди.

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Ситуація зі сторони Кривбасу

Болбої на вечері розповіли, як під час матчу до них відносились представники Дніпра-1. Лунала і ненормативна лексика, і погрози в сторону хлопчаків:

"Майже увесь матч вони ображали нас та вигукували нецензурні вислови. А в одному з моментів гравець Дніпра-1 Гуцуляк взагалі вирвав мʼяча з рук. При цьому головний тренер дніпрян Олександр Кучер просто нецензурно облаяв мене. А дехто з персоналу "дніпрян" з лави запасних взагалі погрожували нам фізичною розправою. Кричали й з трибун. І це були представники Дніпра-1. І знову мати, лайки та погрози!", – розповів болбой.

Ситуація зі сторони Дніпра-1

Головний тренер Дніпро-1 Олександр Кучер зовсім іншого бачення щодо цієї ситуації. Він вважає, що хлопці повинні виконувати свою роботу справедливо і з дитинства привчатись до такої чесноти:

"Звичайно, хочеться, щоб ми грали у футбол, а не так, що хлопці, котрі подають м’ячі, не хочуть їх нам віддавати. Давайте вчити хоча б дітей, щоб у майбутньому ми на великих аренах щось здобували і наша збірна грала, а не ховалася від м’яча, і саме грала у футбол", – сказав коуч.

Незважаючи на поразку, Дніпро-1 все-таки залишається лідером УПЛ після першого кола (35 очок) з відривом від Шахтаря на 5 очок. Кривбас завдяки сенсаційній перемозі зміг викарабкатись зі зони вильоту. Тепер команда посідає 11 місце у таблиці (15 очок)