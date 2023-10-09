Гравці Динамо були на скандальній вечірці мажорів в Києві під час комендантської години

Українців обурила вечірка, яку влаштували в одному зі столичних ресторанів. Адже в час війни її учасники веселилися в центрі Києва під час комендантської години.

Журналіст Михайло Ткач опублікував відео, де київський ресторан "Бохо" працює вночі, попри комендантську годину в місті, яка починається о 23:00. В ресторані в цей час чимало відвідувачів, деякі з яких напідпитку.

Детальніше У Києві щоночі працює ресторан "Бохо": у МВС пояснили, чому поліція не може втрутитись

Ще тоді журналіст звернувся до всіх з проханням допомогти ідентифікувати відвідувачів нічної вечірки в цьому ресторані – мажорів, які "втомилися від війни".

Ведучі "ТаТоТаке" зуміли помітити на відео серед відвідувачів цієї вечірки й футболістів київського Динамо. Правда юнацької команди. Серед ідентифікованих – вінгер Дмитро Кремчанін та центральний півзахисник Кирило Осипенко. А також нападник Владислав Герич. При цьому що якщо Кремчаніну вже виповнилося 18 років, то Герич лиш 7 листопада відзначиться своє 18-ліття. А Осипенко 18 років виповниться аж 19 січня 2024 року

"Найбільше вражає присутність на відео Владислава Герича, що лише влітку приїхав з ФК Львів. Певно 4 голи на початку сезону вибили в хлопця землю з-під ніг, тож для реабілітації через пошкодження (пропускає останні тури) хлопець обрав саме цей київський розважальний заклад після опівночі", – відзначили в "ТаТоТаке".