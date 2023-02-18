Кандидат в збірну України Данченко, який переніс зупинку серця, був присутнім на матчі Зорі

18 лютого 2023, 14:10
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Джерело:

YouTube Зорі

Гарні новини надійшли з тренувального табору луганської Зорі. Фланговий захисник Олег Данченко приєднався до партнерів по команді, після пережитого інфаркту.

На початку тижня усю футбольну спільноту шокувала новина про кандидата в збірну України Олега Данченка. Під час одного з тренувань у захисника зупинилося серце.

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Лише завдяки щасливому збігу обставин вдалося врятувати життя футболісту. Поруч з тренувальним полем Зорі опинилися австрійські лікарі, які мали з собою дефібрилятор. Завдяки апарату екстренної допомоги вдалося запустити серце Олега.

Данченко повернувся в команду

Під час контрольного матчу луганців проти Риги (2:4) коментатор трансляції поділився останніми новинами про самопочуття Данченка. 

"Так, друзі, звичайно, передамо Олегу вітання.

Я з ним бачився, спілкувався. Йому зараз краще. Він навіть присутній на цій грі.

Але, звичайно, ми разом з ним вирішили, що не потрібно його чіпати. Нехай хлопець одужує. Побажаємо йому здоров’я. Нехай повертається якомога швидше", – сказав коментатор.

Також пресслужба клубу опублікувала командні фото на березі моря, на яких був присутнім Олег Данченко.

Олег Данченко разом з Дмитром Мишньовим / facebook.com/FCZoryaLuhansk

  • Нагадаємо, що Олег Данченко грає в Зорі на правах оренди. Контракт футболіста належить грецькому АЕКу.
  • У нинішньому сезоні захисник провів за луганців 17 матчів, у яких віддав 1 асист. 
  • У першому колі чемпіонату його було визнано найкращим гравцем луганської команди.
Автор: Сергій Шаховець