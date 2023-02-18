Кандидат в збірну України Данченко, який переніс зупинку серця, був присутнім на матчі Зорі
Джерело:YouTube Зорі
Гарні новини надійшли з тренувального табору луганської Зорі. Фланговий захисник Олег Данченко приєднався до партнерів по команді, після пережитого інфаркту.
На початку тижня усю футбольну спільноту шокувала новина про кандидата в збірну України Олега Данченка. Під час одного з тренувань у захисника зупинилося серце.
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Лише завдяки щасливому збігу обставин вдалося врятувати життя футболісту. Поруч з тренувальним полем Зорі опинилися австрійські лікарі, які мали з собою дефібрилятор. Завдяки апарату екстренної допомоги вдалося запустити серце Олега.
Данченко повернувся в команду
Під час контрольного матчу луганців проти Риги (2:4) коментатор трансляції поділився останніми новинами про самопочуття Данченка.
"Так, друзі, звичайно, передамо Олегу вітання.
Я з ним бачився, спілкувався. Йому зараз краще. Він навіть присутній на цій грі.
Але, звичайно, ми разом з ним вирішили, що не потрібно його чіпати. Нехай хлопець одужує. Побажаємо йому здоров’я. Нехай повертається якомога швидше", – сказав коментатор.
Також пресслужба клубу опублікувала командні фото на березі моря, на яких був присутнім Олег Данченко.
Олег Данченко разом з Дмитром Мишньовим / facebook.com/FCZoryaLuhansk
- Нагадаємо, що Олег Данченко грає в Зорі на правах оренди. Контракт футболіста належить грецькому АЕКу.
- У нинішньому сезоні захисник провів за луганців 17 матчів, у яких віддав 1 асист.
- У першому колі чемпіонату його було визнано найкращим гравцем луганської команди.