Гравець збірної Аргентини спростував інформацію про власну смерть у ДТП

Вінгер Бока Хуніорс та збірної Аргентини Крістіан Павон заспокоїв вболівальників після інформації про його смерть. Аргентині поширилось повідомлення, що футболіст загинув в автомобільній катастрофі.

Неправдива інформація від журналістів

Футболіст Крістіан Павон у своїй соцмережах спростував жахливу інформацію про власну смерть. Вінгер випадково побачив у новинах повідомлення про те, що загинув у ДТП.

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Сайт під назвою 12minutos.com випустив новину – "Крістіан Павон помер". ЗМІ стверджували, що гравець потрапив в ДТП на шосе Буенос-Айрес – Ла-Плата.

Після цього гравець негайно написав записав сторіс в інстаграмі і заспокоїв вболівальників. Футболіст збірної Аргентини розкритикував журналістів.

У них немає кордонів, правда? Чи збираєтеся ви коли-небудь жити своїм життям, а не чужим? Для всіх, кому було не байдуже, мені зараз краще, ніж будь-коли,

– написав Павон.



Спростував власну смерть / Скриншот із instagram.com/kichanpavon