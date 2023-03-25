Чергова втрата перед важливим матчем: провідний гравець збірної Англії не зіграє з Україною

Команду "трьох левів" спіткала чергова сумна новина напередодні поєдинку проти збірної України. У матчі з "синьо-жовтими" англійцям не допоможе Ріс Джеймс.

Правий захисник збірної Англії Ріс Джеймс покинув розташування команди. Все через стару травму, яка завадила англійцю зіграти на чемпіонаті світу-2022.

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Ріс Джеймс не допоможе команді "трьох левів" у матчі проти збірної України, оскільки його потурбувала стара негода. Ріс Джеймс повторно пошкодив коліно, яке травмував ще у жовтні, що і завадило йому зіграти на Мундіалі у Катарі. Джеймс зіграв поєдинок проти збірної Італії (1:2), вийшовши на заміну на 85-ій хвилині зустрічі. Проте напередодні матчу з Україною він покинув розташування збірної Англії

Михайло Мудрик в одному з інтерв'ю зізнався, що він хотів би спробувати свої сили на фоні саме правого захисника лондонського Челсі Ріса Джеймса.

"Туманному Альбіону" у матчі з "синьо-жовтими" також не зможуть допомогти травмовані Маркус Решфорд, Мейсон Маунт, Рахім Стерлінг та дискваліфікований Люк Шоу. За українців не зможу зіграти Ілля Забарний, а також під питанням Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, що матч між Англією та Україною відбудеться 26-го березня о 19:00 на переповненому "Вемблі", на якому українські фанати готують перфоманс. Збірна "трьох левів" свій перший матч кваліфікації до Євро-2024 уже успішно провела, здолавши збірну Італії (1:2). У паралельному матчі групи Північна Македонія виявилась сильнішою за Мальту (2:1).