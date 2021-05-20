Як гравець Тоттенхема забив курйозний автогол у матчі з Астон Віллою: відео

Тоттенхем 19 травня приймав Астон Віллу у 37 турі АПЛ. Автогол "шпор" приніс гостям перемогу у протистоянні.

Курйозний автогол в АПЛ

Першими у зустрічі забили господарі, голом відзначився Стевен Бергвейн вже на 8-й хвилині матчу. Через 12 хвилин гості зрівняли цифри на табло, але зробили це після подарунку від Тоттенхема.

Варте уваги Арсенал вирвав перемогу у Крістал Пелес, забивши два голи на останніх хвилинах: відео

На 20-й хвилині після подачі захисник господарів Серхіо Регілон хотів вибити м'яч з власного штрафного, але зробив це надто невдало. Футболіст зрізав м'яч у власні володіння – голкіпер не очікував на такий поворот подій. Автогол вийшов дуже красивим, але це не повинно тішити Регілона.

До цього Регілон не відзначався голами у футболці Тоттенхема. Хоча іспанець і цього разу не забив у володіння суперника. Загалом у цьому сезоні футболіст зіграв за англійський гранд 35 матчів, у яких віддав 6 асистів.

Ще до перерви Астон Вілла вийшла вперед завдяки точному удару Оллі Воткінса. Цей постріл поставив крапку у матчі – 1:2 перемога гостей. Після звитяги Астон Вілла з 52 очками йде на 11 місці. "Шпори" – сьомі, у їх активі 59 набраних пунктів.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Астон Вілла (автогол з 0:57)