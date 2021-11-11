Гравець Баварії Кімміх може залишитись без частини зарплати після відмови від вакцинації

Мюнхенська Баварія вирішила жорстко покарати одного з ключових гравців команди Йозуа Кімміха. Футболіст далі відмовляється від вакцинації.

Покарання через принципову позицію

26-річний півзахисник Баварії Йозуа Кімміх близький до отримання серйозного покарання після відмови від вакцинації. Таке рішення може значно вдарити по бюджету футболіста.

До речі У гравця Баварії – коронавірус, через нього 4 футболістів відправили на самоізоляцію в збірній

Гравець збірної Німеччини може залишитись без частини зарплати через таку свою принципову позицію. З 1 листопада у Німеччині набув чинності закон, який дозволяє не платити заробітну плату невакцинованим працівникам під час карантину. Наразі невідомо, чи буде Баварія також слідувати такому закону. Якщо так відбудеться, то Кімміху буде непереливки.

Відзначимо, що Йозуа прибув у розташування національної команди. Однак Кімміх був змушений піти на карантин через контакт із Нікласом Зюле, який захворів на коронавірус, хоча був вакцинований.

. На самоізоляцію пішли інші одноклубники Зюле – Серж Гнабрі та Джамал Мусіала

Тепер півзахиснику та іншим гравцям Баварії доведеться близько тижня пробути на самоізоляції. За такий термін футболіст може втратити 384 тисячі євро.

І це означає, що вони пропустять два найближчі матчі Німеччини у кваліфікаційному раунді чемпіонату світу-2022 – проти Ліхтенштейна (11 листопада) та Вірменії (14 листопада). Щоправда, "німецька машина" вже оформила путівку на чемпіонат світу. "Бундесманшафт" став першим учасником, який вийшов через відбірковий раунд.

Позиція Кімміха

Ще раніше Кімміх розповідав про свою позицію щодо вакцинації. Німецький футболіст не заперечує, що у майбутньому може зробити вакцинацію. Йозуа не впевнений через відсутність її довготривалих досліджень.

Через це футболісту потрібно постійно робити тести на коронавірус. Йозуа активно допомагає людям у боротьбі з COVID-19. Футболіст разом із одноклубником із Баварії Леоном Горецкою створили ініціативу We Kick Corona, завдяки їй гравці збирали гроші для допомоги людям і благодійним організаціям, які постраждали від коронавірусу. Обидва гравці пожертвували по одному мільйону євро.