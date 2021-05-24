Як гравець Бахрейну познущався паненкою з Трубіна, який привіз пенальті у ворота України: відео

Збірна України 23 травня зіграла перший контрольний спаринг у підготовці на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченко несподівано зіграли внічию з Бахрейном.

Провальна помилка Трубіна

Перший тайм був доволі нудним та небагатим на моменти. України чимало володіла м'ячем, але без головних лідерів команди було складно щось довести до логічного завершення.

Більше про зустріч Україна уникла поразки у матчі проти Бахрейну завдяки голу Циганкова на 90+1 хвилині: відео

У підсумку – 0:0. Перший голу довелось чекати довгих 75 хвилин. Несподівано нулі на табло розмочив Бахрейн, але не обійшлось без подарунка від футболістів України. Голкіпер господарів Анатолій Трубін невдало зіграв на виході та привіз пенальті. Дхія вирішив познущатись з українського воротаря та забив гол ударом паненкою. – 0:1.

Нічию підопічним Андрія Шевченка у додаткові хвилини до матчу приніс Віктор Циганков. Футболіст вийшов наприкінці зустрічі та врятував команду від ганебної поразки – 1:1.

Наступний матч українці зіграють проти Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться 7 червня у Дніпрі.

Відео, як Трубін привіз пенальті та пропустив гол