Гравець Арсенала втратив капітанську пов'язку через порушення дисципліни
Джерело:ФК Арсенал
Лондонський Арсенал жорстко покарав одного з лідерів команди П'єра-Емеріка Обамеянга після порушення дисципліни. Футболіст втрати статус капітана команди.
Порушив правила – отримай покарання
32-річний нападник примудрився порушити дисципліну. Після чого Арсенал з офіційною заявою виступи щодо такого вчинку П'єра-Емеріка Обамеянга.
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Керівництвом лондонського клубу забрало у гравця капітанську пов'язку. Також футболіст пропустить найближчий матч проти Вест Хема, за який виступає українець Андрій Ярмоленко. Поєдинок відбудеться 15 грудня о 22:00.
"Каноніри" зауважив, що футболісти повинні дотримуватись правил, які встановлені у клубі.
Після останнього порушення дисципліни минулого тижня Обамеянг більше не буде капітаном нашого клубу. Ми очікуємо, що всі наші гравці, особливо капітан, працюватимуть відповідно до правил і стандартів, які ми всі встановили та погодили. Ми повністю зосереджені на завтрашньому матчі,
– йдеться у заяві.
Арсенал після 16-ти турів йде шостим в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети набрали 26 очок.
Кар'єра Обамеянга в Арсеналі
- Досвідчений форвард виступає за лондонський клуб із 2018 року. Футболіст перейшов із дортмундської Боруссії.
- З того часу не покинув Лондон.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "канонірів" 15 поєдинків, у яких забив 7 голів та зробив 2 асисти.
- Контракт П'єра-Емеріка Обамеянга з Арсеналом розрахований до кінця червня 2023 року.