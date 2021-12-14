Гравець Арсенала втратив капітанську пов'язку через порушення дисципліни

Лондонський Арсенал жорстко покарав одного з лідерів команди П'єра-Емеріка Обамеянга після порушення дисципліни. Футболіст втрати статус капітана команди.

Порушив правила – отримай покарання

32-річний нападник примудрився порушити дисципліну. Після чого Арсенал з офіційною заявою виступи щодо такого вчинку П'єра-Емеріка Обамеянга.

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Керівництвом лондонського клубу забрало у гравця капітанську пов'язку. Також футболіст пропустить найближчий матч проти Вест Хема, за який виступає українець Андрій Ярмоленко. Поєдинок відбудеться 15 грудня о 22:00.

"Каноніри" зауважив, що футболісти повинні дотримуватись правил, які встановлені у клубі.

Після останнього порушення дисципліни минулого тижня Обамеянг більше не буде капітаном нашого клубу. Ми очікуємо, що всі наші гравці, особливо капітан, працюватимуть відповідно до правил і стандартів, які ми всі встановили та погодили. Ми повністю зосереджені на завтрашньому матчі,

– йдеться у заяві.

Арсенал після 16-ти турів йде шостим в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети набрали 26 очок.

Кар'єра Обамеянга в Арсеналі