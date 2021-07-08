Гравець Англії подарував футболку юній фанатці, яка не стримала сліз від щастя: миле відео

Збірна Англія 7 липня переграла Данію у півфіналі Євро-2020. Після матчу футболіст господарів Мейсон Маунт зробив подарунок одній із уболівальниць команди.

Зворушливий вчинок англійця

Гравці англійської збірної не стримували емоцій після перемоги над Данією з рахунком 2:1. Футболісти подякували фанатам за підтримку не лише оплесками.

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Півзахисник команди Мейсон Маунт ощасливив юну уболівальницю, яка спостерігала за матчем із трибуни стадіону "Вемблі". Гравець Челсі побачив дівчинку, яка була одягнена у футболку із надписом на спині "Belle" та номером "10". Маунт підійшов до трибуни та віддав фанатці свою ігрову футболку. Емоцій дівчинки були безцінні. Вона не стримала сліз радості в обіймах свого батька.

Такий вчинок встигли зазняти інші фанати, які перебували у цьому секторі. Як мало потрібно для того, щоб зробити дитину щасливішою.

Відзначимо, що футболіст вийшов на поле у стартовому складі господарів та відіграв 95 хвилин. Після чого був замінений на Філа Фодена. Однак за проведений на футбольному полі час Маунт не запам'ятався результативними діями.

Відео вчинку Маунта

У фіналі Євро-2020 Англія зіграє проти Італії на стадіоні "Вемблі". 11 липня підопічним Гарета Саутгейта за підтримки рідних трибун спробують здолати феєричну Італію.