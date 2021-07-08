Гравець Англії подарував футболку юній фанатці, яка не стримала сліз від щастя: миле відео
Джерело:24 канал
Збірна Англія 7 липня переграла Данію у півфіналі Євро-2020. Після матчу футболіст господарів Мейсон Маунт зробив подарунок одній із уболівальниць команди.
Зворушливий вчинок англійця
Гравці англійської збірної не стримували емоцій після перемоги над Данією з рахунком 2:1. Футболісти подякували фанатам за підтримку не лише оплесками.
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Півзахисник команди Мейсон Маунт ощасливив юну уболівальницю, яка спостерігала за матчем із трибуни стадіону "Вемблі". Гравець Челсі побачив дівчинку, яка була одягнена у футболку із надписом на спині "Belle" та номером "10". Маунт підійшов до трибуни та віддав фанатці свою ігрову футболку. Емоцій дівчинки були безцінні. Вона не стримала сліз радості в обіймах свого батька.
Такий вчинок встигли зазняти інші фанати, які перебували у цьому секторі. Як мало потрібно для того, щоб зробити дитину щасливішою.
- Відзначимо, що футболіст вийшов на поле у стартовому складі господарів та відіграв 95 хвилин. Після чого був замінений на Філа Фодена. Однак за проведений на футбольному полі час Маунт не запам'ятався результативними діями.
Відео вчинку МаунтаУ фіналі Євро-2020 Англія зіграє проти Італії на стадіоні "Вемблі". 11 липня підопічним Гарета Саутгейта за підтримки рідних трибун спробують здолати феєричну Італію.