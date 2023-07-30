Футболістка у хіджабі вперше в історії зіграла на чемпіонаті світу з футболу

Жіноча збірна Марокко здобула дебютну перемогу на чемпіонаті світу з футболу-2023. Проте не тільки цим фактом матч з командою Південної Кореї потрапив до історії турніру.

В Австралії та Новій Зеландії триває чемпіонат світу з футболу серед жінок-2023. У матчі 2-го туру групового етапу збірна Марокко зустрічалася із національною командою Південної Кореї, пише 24 Канал.

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У складі африканської збірної весь поєдинок зіграла захисниця Нухайла Бензіна. Вона стала першою в історії футболісткою, яка зіграла у хіджабі. Раніше ніхто з жінок не грав на турнірі в мусульманській накидці.

Хіджаб – жіночий одяг в ісламі, головне призначення якого — приховати фігуру, обриси тіла жінки. Носіння хіджаба є обов'язковим в Ірані, де його ще називають "чадра".

Зустріч завершилася перемогою африканок з рахунком 1:0. Єдиний гол забила нападниця марокканок Ібтіссам Джрайді. А Нухайла Бензіна отримала жовту картку наприкінці поєдинку.

Нухайла Бензіна разом з футболістками Марокко святкує забитий гол / twitter.com/FIFAWWC

Зазначимо, що марокканській футболістці 25 років. Нухайла Бензіна грає захисницею в клубі ASFAR.

Чемпіонат світу-2023 серед жінок триватиме з 20 липня по 20 серпня у Новій Зеландії та Австралії. Чинним чемпіоном світу є команда США.