На Grand Slam часто запалюються нові зірки, Костюк має шанси стати однією з них, – Барбара Шетт

Вже 30 серпня стартує US Open. За перемогу на турнірі змагатимуться і українські тенісистки. Про їх шанси, а також фаворитів US Open розповіла експерт з тенісу Eurosport Барбара Шетт

– Чим цьогорічний US Open буде відрізнятися від попередніх?

– Це буде інакше, оскільки тепер принаймні є глядачі – у нас буде повний стадіон і це неймовірно. Минулого року нам так не вистачало цього настрою в Нью-Йорку! Якщо ж говорити про гравців, то можна відмітити зміну фокусу уваги з Серени Вільямс, чого не було вже кілька років. Це новий турнір Grand Slam, останній у році, і на карту поставлено багато. Ми всі в захваті від цього, але шкода, що нас там немає!

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– Чого можна очікувати від українських тенісисток на цьогорічному відкритому чемпіонаті США?

– Еліна Світоліна завжди на слуху, але раніше вона не перемагала на Grand Slam. Я думаю, що часто вона займає надто оборонну позицію в грі. Їй не вистачає потужної наступальної тактики. У неї, безумовно, є стиль гри, вона послідовна, але для ігор Grand Slam цього не вистачає. Для мене було б несподіванкою побачити, як вона завдає комусь значних проблем.

Інші, включаючи Марту Костюк, насправді грали добре. Ми спостерігали, як вона впевнено виступала на Вімблдоні. У неї не так багато досвіду, але вона, безумовно, гравець, який може скласти конкуренцію.

На іграх Grand Slam нерідко запалюються нові зірки і Марта має всі шанси стати однією з них.

Все може статися у жіночому турнірі, але, як на мене, Ешлі Барті — безумовний фаворит, оскільки вона дуже послідовно зіграла більшість матчів і нещодавно виграла титул. Тож, для усіх тенісисток найголовнішою метою буде перемогти Ешлі Барті. Крім того, всі ми знаємо, що розіграш знову відкритий.

– Чи може Наомі Осака виграти US Open цього року?

– Я думаю, цього року вона недостатньо грала в теніс, щоб завдати шкоди чи виграти черговий титул US Open. Це моя думка, але ми знаємо: якщо вона на висоті своєї гри, вона може перемогти будь-кого. Справа не лише у фізичній підготовці, а й у розумі. Я думаю, вона зараз хвилюється, через те, що до неї прикута додаткова увага. Ймовірно, вона відчуває тиск, хоча ЗМІ дійсно поважають її проблеми. Ми побачимо на початку турніру, як вона впорається і яка її фізична та моральна підготовка, а потім вже можна буде робити висновки. Я не думаю, що цього року в неї було достатньо практики, щоб завоювати черговий титул Grand Slam.

– Хто виграє жіночий титул?

– Я думаю, Ешлі Барті, тому що вона зіграла найбільше матчів цього року і досягла найбільшого успіху. Вона — найпослідовніший гравець. Еш виграла Вімблдон та нещодавній Мастерс в Цинциннаті, і вона морально готова та почувається добре. Днями я надіслала їй повідомлення, щоб привітати її, а вона написала: "Це був досить важкий тиждень, я маю сказати". На це я відповіла: "Це більш ніж впевнено, це насправді неймовірно". Я думаю, що вона також знайшла правильний баланс. Вона добре проводить час на майданчику, але також точно знає, що робити. У неї така різноманітність, а її ігри дійсно плавні. Всім іншим, кому більше подобається одномірний теніс, вдома завжди трохи незручно.