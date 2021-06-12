Гра між Данією та Фінляндією на Євро-2020 офіційно зупинена: футболіст втратив свідомість

Матч групи B на Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії офіційно зупинено. Все через Крістіана Еріксена, який втратив свідомість.

Наприкінці першого тайму Крістіан Еріксен втратив свідомість. Йому одразу надали допомогу медики.

До теми Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Однак одразу реанімувати гравця не вдалося. Тому арбітр матчу вирішив призупинити гру.

Реанімація гравця продовжилася на полі. Але згодом Еріксена таки забрали з поля на ношах.

Вже після цього в УЄФА вирішили призупинити гру. Вболівальники лишаються на трибунах.

Чи буде продовжена гра – поки невідомо.