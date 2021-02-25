Результативна гра Михайлюка не дозволила Детройту уникнути 23 поразки в НБА

У ніч з 24 на 25 лютого Детройт на виїзді зіграв проти Нью-Орлеану у НБА. Гості з українським баскетболістом Святославом Михайлюком зазнали чергової поразки у сезоні.

Перемога у попередній зустрічі над Орландо стала маленьким промінчиком надії у грі Детройта. Але вже у наступному матчі клуб, де виступає Святослав Михайлюк, зазнав вже 23-ї поразки у цьому сезоні в НБА.

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Чергова поразка в НБА

Початок матчу був за гостями, але далі повною перевагою володіли гравці Нью-Орлеана. У підсумку – 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22) звитяга господарів. Для них цей успіх став 14-м у сезоні.

Варто відзначити, що для обох клубів цей сезон є невдалим. Детройт у Східній конференції посідає останнє 15 місце, у їх пасиві 23 поразки. Нью-Орлеан йде 11-м у Західній конференції.

Свій час на майданчику отримав і Михайлюк. Атакувальний захисник провів на паркеті рівно 28 хвилин, за які встиг набрати 12 очок, зробити 3 підбирання та 2 передачі. Також тричі втрачав м'яч. У попередньому протистоянні український баскетболіст набрав 9 очок.

Наступний поєдинок Детройт проведе вдома 27 лютого проти Сакраменто.

Нью-Орлеан – Детройт відеоогляд