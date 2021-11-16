Горуна сенсаційно покинув чемпіонат світу-2021 вже у першому раунді

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 Станіслав Горуна зазнав поразки у першому раунді чемпіонату світу з карате, що проходить у Дубаї.

Станіслав Горуна (Україна) – Тімоті Петерсон (Нідерланди) 0:2

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У першій зустрічі вагової категорії до 75 кг Горуна зазнав поразки від представника Нідерландів Тімоті Петерсона (0:2).

Це були перші змагання Горуни після Олімпіади-2020. Напередодні міжнародного старту українські каратисти провели тренувальний збір у Єгипті. Чемпіонат світу триватиме до 21 листопада.

Цього року карате вперше було представлено в олімпійській програмі. Після Ігор у Токіо-2020 Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що цей вид спорту не буде у програмі Парижа-2024.

"Бронза" Горуни у Токіо

Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у куміте. Його суперником став італійський каратист Луїджі Буза. В дуже складному бою українець програв з рахунком 3:0. На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.