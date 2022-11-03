"АЗ – фаворит протистояння": тренер Дніпра-1 про вирішальний матч Ліги конференцій

У четвер, 3 листопада, Дніпро-1 зіграє заключний поєдинок Ліги конференцій проти лідера групи Е нідерландського АЗ. Українська команда спробує поборотися за першу сходинку.

Дніпро-1 вже забезпечив собі вихід до плей-оф раунду Ліги конференцій. Проте українська команда ставить максимальне завдання на заключний поєдинок групового етапу – перемогти АЗ і вийти до 1/8 фіналу.

до теми Дніпро-1 хоче "вкрасти" в АЗ лідерство у групі Ліги конференцій: прогноз на гаряче протистояння

На передматчевій пресконференції тренер Дніпра-1 Валерій Городов розповів про майбутній матч.

На мій погляд АЗ завтра буде фаворитом протистояння, вони є лідером нашої групи, але у нас є можливість зайняти перше місце. Ми зробимо для цього все можливе. Щоб перемогти, нам потрібно буде зіграти один за одного, як єдине ціле. Думаю, що для нас ця перемога буде більш важливою,

– сказав Городов.

На питання журналіста, чим можна пояснити успішний виступ Дніпра-1 у нинішньому сезоні, тренер дав лаконічну відповідь: "Мабуть, наперекір усьому!"

Нагадаємо, матч АЗ – Дніпро-1 розпочнеться о 19:45 за київським часом. У разі перемоги українська команда фінішує першою у групі Ліги конференцій та вийде одразу до 1/8 фіналу; в іншому випадку спортклубівці залишаться другими та зіграють у 1/16 наприкінці лютого.

Зазначимо, що Олександр Кучер взяв із собою до Алмару 21 футболіста. Перший матч між цими суперниками закінчився мінімальною перемогою АЗ 0:1.