Мета – грати в Серії А наступного року, – Шевченко дав першу пресконференцію в Дженоа

Андрій Шевченко дав першу пресконференцію як головний тренер італійської Дженоа. Під час спілкування з журналістами він розповів, чому обрав цей клуб, які перед ним стоять завдання, та чому йому було важливо повернутися в Італію.

Про Дженоа

Це дуже важливий момент у моїй тренерській кар’єрі. Я хочу подякувати Джошу Вондеру (засновник компанії 777 Partners, яка є власником клубу Дженоа) за те, що вони повернули мене в Італію, країну, з якою у мене є особливі зв’язки. Я сподіваюся продовжити кар’єру тут як тренера. Дженоа – це важливий для мене проєкт. Наша мета номер один – грати в Серії А наступного року. І єдиний спосіб, який я знаю, – це працювати. Я зроблю все, щоб досягти цього результату.

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Я вірю, що Дженоа може досягти значних успіхів в Італії в майбутньому. Звичайно, нам потрібні вболівальники. Одного разу я грав у Генуї, і це був дуже важкий матч. Я дуже добре пам’ятаю, як грав проти 12 гравців, тому що дванадцятий гравець Дженоа – це фанати. Я сподіваюся, що вони будуть, тому що нам потрібна велика підтримка.

Про підсилення команди

У мене були контакти з новим власником. Це була довга бесіда. Команду потрібно підсилити, і для того, щоб наступного року грати в Серії А, я думаю, що нам доведеться добре попрацювати на трансферному ринку.

Про італійський виклик

Італія – важлива країна з футбольної точки зору. Італійська школа важлива. Для мене робота з такими тренерами, як Анчелотті, Дзаккероні та Чезаре Мальдіні була чудовим досвідом. Приїхати тренером в Італію означає увійти у світ футболу. Мати можливість кинути виклик чудовим спеціалістам, які зараз працюють в Італії – для мене це стимулюючий виклик.

Про Кубок Італії

Важніше врятуватися в чемпіонаті. Ми повинні докласти багато зусиль, наполегливо працювати, спробувати знайти багато рішень для досягнення цієї мети. Моя команда і я працюємо над цим.

Про дебют як тренера клубу

Я підготувався до цього. Я чекав можливості попрацювати в клубі. Звичайно, зараз є чим зайнятися, але це мене не лякає. Це дає мені стимул працювати більше і шукати нові рішення на благо Дженоа.

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Який футбол гратиме Дженоа

Дженоа історично була дуже агресивною, особливо вдома. Я намагатимусь збалансувати команду. Нам потрібно мати ідеальний баланс і розуміти наші потреби, що потрібно команді. Тепер у нас буде період тренувань, а потім ми увійдемо в етап дуже складних та важливих матчів. Треба бути готовим.

У нас повинен бути правильний менталітет. Розмовляючи з гравцями, я відчув бажання покращити ситуацію. Я думаю, що, маючи велике бажання та правильну структуру на полі, ми можемо покращити ситуацію.

Я вважаю, що ця команда має певні особливості. Зараз ми будемо добре тренуватися та дивитися, в якій схемі команда може грати краще. Однією з таких речей може бути 3-5-2 або 4-3-3.

Про перший матч проти Роми Жозе Моуріньо

Я дуже поважаю Жозе Моуріньо. Його приїзд дав чимало італійському футболу. Я знаю, що ми маємо зіграти з Ромою. Важливий ментальний аспект – ми повинні більше вірити в себе.