Філігранна гра головою: Зінченко відзначився асистом за Арсенал – яскраве відео

У першому турі АПЛ Арсенал гостює на полі Крістал Пелес. Олександр Зінченко відзначився гольовою передачею.

Перша результативна дія у сезоні

Мікель Артета довірив Олександру Зінченку місце у стартовому складі Арсенала. Лівий захисник вперше зіграв за новий клуб в офіційному матчі, пише 24 канал.

До теми Зінченко дебютує в офіційному матчі за Арсенал у грі проти Крістал Пелес

Вже з перших хвилин українець був одним із найбільш помітних на полі. Зінченко вдало діяв в обороні та доволі часто Олександра можна було побачити біля штрафного майданчика суперника.

На 20-й хвилині Арсенал таки забив після вдалого розіграшу кутового. Зінченко класно відкрився під передачу з кутового, головою спрямував м'яч у воротарський майданчик, де адресатом передачі став Мартінеллі. Бразилець впритул розстріляв володіння Крістал Пелес. Голкіпер кінчиками пальців дотягнувся до м'яча, але це не врятувало господарів від пропущеного голу.

Зінченко відкрив лік своїм результативним діям за "канонірів". Відзначимо, що протягом першої 45-хвилинки Олександр одного разу сам пробивав по воротах суперника, але воротар був на місці.

Після першого тайму Арсенал веде з рахунком 0:1.

Відео голу Зінченка