Голкіпер збірної України розповів, як з травмою грав у матчі відбору на ЧС-2022

У фінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 Україна зустрічалась Уельсом. Голкіпер нашої збірної Георгій Бущан розповів, як грав із травмою.

Бущан: Гра ще залишається у голові

28-рінчий голкіпер із перших секунд матчу захищав українські володіння. На жаль, вже на старті поєдинку Георгій Бущан отримав пошкодження. Було видно, що навіть допомога лікарів збірної не вирішила це питання до кінця.

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Футболіст розповів, що з 16-ї хвилини стояв у воротах із травмою. Хлопці так хотіли допомогти та принести перемогу Україні, що навіть не просили заміну.

Переживав за результат, тому що всі хотіли перемогти. Але вже є, що є. Треба переналаштовуватися, але залишився присмак, тому що трошки не вистачило. Гра ще залишається у голові, тому що по суті і грали, і робили все, що можливо. Я грав з травмою з 16-ї хвилини,

– сказав голкіпер Динамо.

На жаль, така самовіддача не дозволила українським футболістам переграти Уельс та пробитись на чемпіонат світу-2022. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка вивів валлійців на Мундіаль.

Після цього поєдинку Бущана у рамці українських воріт змінило одразу три голкіпери, а Георгій покинув розташування збірної. У стартовому матчі Ліги націй проти Ірландії синьо-жовті володіння захищав Андрій Лунін, у наступній грі стояв Андрій Пятов, який у тому поєдинку попрощався з головною командою країни.

Дмитро Різник став у рамку воріт "синьо-жовтих" у домашній зустрічі проти Ірландії.

У сезоні-2021/2022 Бущан провів 20 матчів, у яких пропустив 20 голів та у 8-ми поєдинках зіграв на нуль. Георгій є основним голкіпером збірної України.