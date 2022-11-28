Голкіпер збірної Марокко заспівав на полі гімн, але в матчі не зіграв: тренер пояснив причину

Голкіпер збірної Марокко Яссін Буну був у стартовому протоколі на матч проти збірної Бельгії, вийшов на поле, заспівав гімн і зник. У поєдинку ворота марокканців захищав уже інший воротар.

Яссін Буну вийшов на поле разом з партнерами, і крупним планом потрапив у телекамери, коли співав гімн. Однак на командній фотографії голкіпера вже не було.

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Буну замінив Мухамеді

Заміна Буну на Мухамеді лишилась не помітною. Зрозуміти, що у воротах уже не Яссін, удалось аж після першого удару бельгійців від Батшуаї.

Наставник збірної Марокко Валлід Реграгі пояснив, що сталось. Він розповів, що Буну ще в матчі з хорватами отримав ушкодження. Лікарі збірної намагались зробити все можливе, аби Яссін зіграв проти бельгійців. Це ніби вдалось, та перед самісіньким матчем воротар відчув, що йому зле.

Після командного шикування він зрозумів, що не може грати. Він підійшов і чесно попросив заміну. Гравці знають, якщо хочуть грати в моєму складі мають бути готові на 100%. Яссін це зрозумів і дав зіграти Мухамеді, який провів прекрасний матч,

– зазначив Реграгі.

Деякі ЗМІ повідомляють, що Буну прийняв знеболювальне перед матчем, через що в нього почало паморочитись у голові. Власне через це він і попросив заміну.

Марокко не пропустила жодного м'яча від бельгійців. Натомість забила 2 і несподівано перемогла фаворитів з рахунком 2:0.