Голкіпер ціною моторошної травми врятував команду: шокуюче відео
У матчі 27 туру чемпіонату Туреччини "Галатасарай" зустрічався із "Різеспором". Вже на 15-й хвилині зустрічі голкіпер стамбульців Фернандо Муслера отримав серйозну травму та був терміново відправлений у лікарню.
В середині першого тайму, за рахунку 0:0, господарі організували гостру атаку, яку завершував ударом з близької відстані нападник Шкода. Голкіпер відбив м'яч, після чого на великій швидкості зіткнувся з форвардом, пише 24 канал.
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Страшна травма голкіпера
Футболіст був терміново відправлений у лікарню. Поле Муслера залишав зі сльозами на очах.
У лікарні пройшовши медичне обстеження поставили страшний діагноз – переломи кісток гомілки і малогомілкової кістки правої стопи.
- Матч закінчився із рахунком – 2:0 на користь господарів поєдинку. "Галатасарай" продовжує посідати третє місце у турнірній таблиці, у їх активі 50 пунктів.
- "Різеспор" посідає 14 сходинку із 28 очками.
Кар'єра Муслери в "Галатасараї"
У 2011 голкіпер приєднався до складу клубу. У "Галатасараї" Муслера побив рекорд легендарного Клаудіо Таффарела, залишаючи "сухими" свої ворота протягом 18 матчів поспіль.
Муслера в кінці свого першого сезону став чемпіоном чемпіонату Туреччини у складі "Галатасарая", а згодом підняв і суперкубок Туреччини.
Одразу став основним голкіпером турецького гранда. В сезоні 2017/18 провів свій 200-й матч за стамбульську команду у турецькій Суперлізі.
Зараз у активі уругвайця понад 300 матчів за "Галатасарай".