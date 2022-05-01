Голкіпер Шахтаря віддав PlayStation 4 на благодійний аукціон

Донецький Шахтар продовжує допомагати українцям. які постраждали від війни. Команда допомагає не лише збираючи кошти на благодійних матчах, а й індивідуально.

Презент від Трубіна на підтримку українців

20-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін вирішив віддати на аукціон особисту річ. Футболіст виставив свою PlayStation 4 з особистим автографом, пише 24 канал.

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Усі виручені кошти підуть на потреби українців, які постраждали від війни. Гроші перерахують на рахунок благодійної організації "Фонд допомоги Україні Рух у майбутнє".

Стартова ціна лоту – 8 тисяч гривень. Станом на 1 травня річ Трубіна зібрала вже 9600 гривень. 3 травня визначиться переможець аукціону.

. Відстежувати за аукціоном можна за посиланням.

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Нагадаємо, що Трубін бере участь у благодійних матчах Шахтаря. За три поєдинки "гірники" зібрали для українців 10,7 мільйона гривень.

Вже 1 травня донецький клуб зіграє свій наступний благодійний матч на підтримку України. Суперником української команди буде хорватський Хайдук (16:00).