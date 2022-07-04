"Це неможливо": голкіпер Динамо розповів, чи могла війна змусити його покинути Україну
Джерело:сайт Динамо
Динамо у майже повній готовності готується до нового футбольного сезону. Голкіпер Денис Бойко розповів, чи могла війна роз'єднати шлях із київським клубом.
Бойко: Я ніколи не думав про те, щоб залишити клуб через війну
34-річний воротар відверто зізнався, що не вірив, що у 21-му столітті в Україні може відбутись така кривава війна. Денис Бойко відзначив допомогу клубу, який зробив усе, щоб відвезти у безпеку сім'ї футболістів, персонал та усіх, хто пов'язаний з роботою у Динамо.
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Війна в Україні багато футболістів покинули українські клуби у пошуках нового прихистку. Бойко запевнив, що війна не могла його змусити попрощатись із киянами. Денис заявив, що у такій складній ситуації повинен залишатись в рідній країні, щоб допомогти команді у наступному сезоні.
Клуб зробив усе для наших сімей, для персоналу, для всіх людей, які працюють у Динамо. Я ніколи не думав про те, щоб залишити клуб через війну. Це неможливо. Я мушу допомогти клубу, моїй країні. Я не можу піти зараз,
– сказав голкіпер.
"Це важливо для нашої країни, нашого народу"
Досвідчений воротар впевнений, що навіть під час воєнного стану реально відновити УПЛ. Бойко впевнений, що відновлення чемпіонату є важливим момент для нашої країни.
Так, це можливо. І ми маємо відновити чемпіонат. Це важливо для нашої країни, нашого народу. Ми маємо показати всьому світу, що ми живі, що ми продовжуємо грати у футбол, що ми продовжуємо жити, що ми робимо все можливе в Україні, щоб виграти цю війну. Спорт – один із способів зробити це,
– додав футболіст "біло-синіх".
Наразі Бойко разом із командою готується до нового сезону у Швейцарії.
Футбольна кар'єра Бойка у Динамо
- Із 2007 року Денис Бойко виступає у структурі київського клубу. Із перервами грав за Динамо. Побував в орендах в Оболоні та Дніпру.
- У лютому 2018-го повернувся до киян, але цього разу лише на правах оренди. Контракт Бойка належав турецького Бешикташу, куди футболіст повернувся після закінчення оренди.
- У Туреччині пробув до липня 2018-го та у статусі вільного агента приїхав у Київ. З цього часу не покидав "біло-синіх".
- У сезоні-2021/2022 відіграв лише 6 матчів. у яких пропустив 4 голи та зіграв на нуль у чотирьох поєдинках.