Голанд забив гол у стилі карате: відео

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд відзначився дублем у дербі проти Шальке. Особливо ефектним вийшов його перший гол у цьому матчі.

Боруссії довго не вдавалося забити у матчі проти Шальке. Але наприкінці першого тайму у ворота "кобальтових" влетіло одразу два голи.

Нагадаємо Дубль Голанда приніс Боруссії Дортмунд перемогу в напруженому матчі проти Севільї: відео

Першим відзначився Санчо, який скористався помилкою захисту суперників та потужно пробив у кут воріт.

А вже під час другого голу Санчо виступив асистентом. А забив Голанд. Після навісу партнера форвард завдав ефектного удару в падінні та з розвороту.

На цьому проблеми Шальке не закінчилися. У другому таймі ще один гол забив Геррейро, а Голанд дубль. Таким чином Боруссія перемогла у рурському дербі з рахунком 4:0.

Відео ефектного голу Голанда у падінні