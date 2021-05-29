Гол з центру поля визнали найкращим в Лізі Європи: відео

Гол півзахисника шотландського Рейнджерс Кемара Руфа визнано найкращим в цьому сезоні Ліги Європи. Його гравець забив ударом з центра поля

Цей гол було забито в першому турі групового етапу Ліги Європи. Рейнджерс приїхав в гості до бельгійського Стандарду.

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Вже у компенсований арбітром час за рахунку 0:1, господарі отримали право на стандарт. Але виконати його як слід не вдалося. Руф підібрав м'яч поблизу свого штрафного майданчика. Обігравши трьох суперників, він наважився на удар ще зі своєї половини поля.

Удар виявився і влучним, і потужним. По високій дузі м'яч полетів у ворота. Голкіпер помилився на виході, і не розрахував траєкторію польоту м'яча. Вже в останній момент він хотів дотягнутися до нього, але не дістав. І залетів у ворота вже за м'ячем.

Відеоогляд матчу Стандард – Рейнджерс з голом Руфа

Топ-10 найкращих голів Ліги Європи

Кемар Руф (Рейнджерс) Делле Аллі (Тоттенхем) Паулінью (Брага) Міслав Оршич (Динамо Загреб) Лукас Моура (Тоттенхем) Гаррі Вінкс (Тоттенхем). Ніколя Пепе (Арсенал) Ріккардо Калафіорі (Рома) Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед) Діого Гонсалвеш (Бенфіка)

Відео десятки найкращих голів в Лізі Європи