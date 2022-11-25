Сенегал забив гол після епічної помилки захисника Катару: курйозне відео

Сенегал під кінець першого тайму відкрив рахунок у матчі проти господарів чемпіонату світу-2022 збірної Катару. До цього голу призвела дитяча помилка захисника господарів Буалема Хухі.

Матчем Катару та Сенегалу стартував другий раунд групового етапу в групі А. На перерву команди пішли за мінімальної переваги африканців.

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Дитяча помилка захисника Катару

Після прострілу з лівого краю м'яч прийшов у штрафний майданчик Катару – дуже зручно на ногу захиснику Буалему Хухі. Втім, гравець допустив грубої помилки, якої вже не допускають захисники навіть у районних змаганнях в Україні.

Хухі грубо промахнувся по м'ячу, лише зупинивши його, а сам, під вагою власного тіла, повалився на газон. Булає Діа, який був зовсім поряд, скористався подарунком суперника, який просто зупинив для нього м'яч, і впевнено "розстріляв" голкіпера.

Для 26-річного нападника це перший гол у складі Сенегалу на чемпіонатах світу.

Гол Сенегалу після епічної помилки захисника: дивіться відео

Ситуація в групі А