Роналду забив перший гол за Аль-Наср: удар з пенальті врятував команду від поразки – відеоогляд
"Синьо-жовті" були на межі поразки від середняка чемпіонату Саудівської Аравії. Гол Роналду подарував команді нічию та залишив її на вершині турнірної таблиці.
Аль-Фатех – Аль-Наср 2:2
Голи: Тельо, 12, Бендебка, 58 – Таліска, 42, Роналду, 90+3 (пен)
Наприкінці 2022 року Кріштіану Роналду знайшов новий клуб. Португалець вирішив залишити Європу та перебрався в Аль-Наср із Саудівської Аравії, пише 24 канал.
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У дебютному виставковому матчі проти ПСЖ CR7 відзначився дублем, тоді як в офіційних іграх він не забивав. І ось лише у третьому матчі за Аль-Наср Роналду забив.
Аль-Наср на межі поразки
Команда Руді Гарсії грала на виїзді проти середняка Аль-Фатеха, за який свого часу грав Максим Коваль. Гості відкрили рахунок завдяки вихованцю Барселони Крістіану Тельо, але ще до перерви Таліска зрівняв рахунок.
В середині другого тайму Аль-Фатех вийшов вперед, після чого утримував перевагу аж до компенсованого часу. Втім на 90+2 хвилині Машарілов підставився під суперника у чужому майданчику і заробив пенальті.
Рятівний пенальті Роналду
Тут і прийшов зірковий час Роналду. Протягом матчу Кріштіану хибив з п'яти метрів (вище воріт) та влучав у поперечину. Однак з 11-метрової позначки португалець пробив точно по центру.
Цей гол подарував Аль-Насру нічию, завдяки якій клуб залишився на першій сходинці у чемпіонаті. Стільки ж очок має Аль-Шабаб, який відіграв на матч більше. Втім щільність серед лідерів досить велика. Аль-Хіляль відстає від команди Роналду на два бали, а Аль-Іттіхад – на три при грі в запасі.
Відеоогляд матчу Аль-Фатех – Аль-Наср: