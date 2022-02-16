Гол Роналду вирвав для Манчестер Юнайтед перемогу та місце у зоні Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед обіграв Брайтон у перенесеному матчі 18 туру АПЛ. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0

Голи: Роналду, 51, Фернандеш, 90+7

До слова Манчестер Сіті розгромив Спортінг в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів: відео

Усі основні події припали на другий тайм. Відразу після перерви Роналду відкрив рахунок, забивши свій перший м'яч у 2022 році, повідомляє 24 канал.

Через кілька хвилин Данк отримав видалення. У більшості МЮ лише на сьомій компенсованій хвилині остаточно позбавили себе занепокоєння. Відзначився Бруну Фернандеш.

Після цього матчу Манчестер Юнайтед набрав 43 очки та перемістився на четверте місце у турнірній таблиці. Брайтон займає 9 позицію.

Манчестер Юнайтед – Брайтон відеоогляд