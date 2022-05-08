Гол Миколенка допоміг Евертону вибратися із зони вильоту АПЛ: відеоогляд

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті приймає на своєму полі Евертон. Гості вирвали перемогу у матчі.

Лестер – Евертон 1:2

Голи: Дака, 11 – Миколенко, 6, Холгейт, 30

Евертон перед 36-м туром йшов у зоні вильоту АПЛ, маючи 32 очки після 33 матчів. Тож для "ірисок" була надзвичайно важлива саме перемога, пише 24 канал.

До слова Миколенко забив дебютний гол за Евертон: відео удару

Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульського клубу. Вже на 6-й хвилині матчу українець відкрив рахунок.

Віталій відгукнувся на передачу Алекса Івобі та в дотик пробив з-за меж штрафного майданчика. Цей м'яч став для українського захисника дебютним як за Евертон, так і в АПЛ.

Відео голу

Миколенко став п'ятим українцем, що забивав у матчі чемпіонату Англії. Востаннє це вдавалося вінгеру Вест Хема Андрію Ярмоленку у березні 2022 року.

Крім Миколенка, в АПЛ грають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, який за п'ять сезонів виступів не забив жодного голу у чемпіонаті.

До перерви Евертон встиг відзначитися ще одним м'ячем у ворота суперників. Цього разу скористався нагодою Холгейт. Він потужно пробив головою у ворота Лестера.

Миколенко, на жаль, не зміг дограти до кінця матчу.

Віталій після невдалого підкату у боротьбі з Іхеаначо на 63-й хвилині був змушений попросити заміну. Навряд чи він має серйозну травму, але українця вирішили поберегти через важливі ігри в останніх турах.

Лише вдруге українець не дограв матч за Евертон, в якому починав з перших хвилин (загалом таких поєдинків 9).

Команда українця набирає 35 очок та покидає зону вильоту. Евертон піднявся на 16 місце. У Лестера залишилося 42 бали, і це 14 рядок.