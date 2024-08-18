Ефектний гол: український форвард головою в падінні забив чемпіону Шотландії

У Шотландії відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка ліги. В одному з поєдинків зустрічалися Селтік та Хіберніан, за який виступає Микола Кухаревич.

Поєдинок у Глазго на стадіоні "Селтік Парк" завершився перемогою господарів з рахунком 3:1. У складі гостей красивий гол забив українець Микола Кухаревич, пише 24 Канал.

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Красень-гол від Кухаревича

Нападник вийшов у стартовому складі "Хібс" та відзначився на 34-й хвилині. Вийшло досить ефектно.

Гравець Хіберніана зробив навіс до штрафного майданчика, де спритнішим за інших був Кухаревич. Микола красиво пробив головою у падінні, поціливши в кут воріт. Голкіпер не зміг врятувати команду.

Відео голу Кухаревича

Зазначимо, що права на українця належать валлійському Суонсі. Представник Чемпіоншипу на правах оренди віддав Кухаревича Хіберніану. До речі, Микола вже грав за шотландську команду у сезоні 2022/23. Тоді форвард забив 5 голів у 15 поєдинках.