"Його час вийшов": колишній гравець збірної Англії поставив вердикт кар'єрі Мудрика в Челсі

Михайло Мудрик в Челсі не зможе вже вийти на той рівень, якого від нього очікували. Такої думки дотримується колишній захисник лондонців Глен Джонсон.

Український вінгер перейшов з Шахтаря в Челсі на початку 2023 року. Відтоді він не зумів стати стабільним гравцем основного складу "синіх" і чергує успішні виступи з посередніми.

Читайте також Довбик забив перший гол за Рому у єврокубках

Неприємний прогноз для Мудрика

Ексгравець збірної Англії Глен Джонсон скептично оцінив перспективи Михайла Мудрика в лондонському клубі. Він заявив, що українець не заграв при жодному з тренерів, тож навряд чи він уже стане великою зіркою в АПЛ, повідомляє Daily Post.

"Ми бачили спалахи його таланту, були моменти, коли він виглядав нестримним, але це відбувалося нечасто. Зараз мені не здається, що він підходить для того, щоб грати в АПЛ, якби було інакше – ми вже це побачили б.

Можливо, його час вийшов. Я раніше підтримував його, але тренери не просто так не вірять у нього. Коли він отримував ігровий час, ми не бачили достатньої продуктивності. Челсі купив його за величезні гроші, тому доведеться або залишитися з ним, або зазнати великих збитків", – сказав Джонсон.

До слова. В нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів п'ять матчів за "синіх" у всіх турнірах, у яких зробив два асисти.

Зазначимо, що в наступному поєдинку Челсі зустрінеться з Брайтоном. Він відбудеться 28 вересня та розпочнеться о 17:00.