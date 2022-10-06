Глава Top Rank розповів, коли може відбутися бій Усик – Ф'юрі

ЗМІ не припиняють розмов щодо можливого поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Відомий промоутер поділився новими деталями.

Очільник Top Rank Боб Арум розповів, коли може відбутися бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.

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Арум: Бій з Усиком можливий

"Безперечно, бій з Усиком можливий. Я практично щодня підтримую зв’язок з Егісом Клімасом, менеджером Усика, оскільки він також займається справами боксерів, яких ми просуваємо.

Отже, я завжди стежу за цією ситуацією, і Клімас сказав, що він веде переговори з потенційними місцями проведення бою. Поєдинок може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня. Це б влаштувало всіх нас", – розповів промоутер.

Що відомо про можливу зустріч

Нещодавно Тайсон опублікував відео з тренувань, він показав як Олександр Усик боксуватиме проти нього.

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, наголосив, що головною ціллю його клієнта є бій з Олександром Усиком. За його словами, цей поєдинок може відбутися вже на початку 2023 року.

Тайсон вже повернувся до тренувань, нещодавно він опублікував кадри зі своєї підготовки.