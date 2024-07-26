Переїхав у Сегунду: український грузин Динамо Київ у новій команді

Гравець Динамо Київ не повернувся в команду, а переїхав у сонячну Іспанію. Півзахисник перейшов у команду, що грає в Сегунді, другому по силі дивізіоні після Ла Ліги.

Футболіст збірної Грузії та вихованець київського клуб Гіо Цитаїшвілі перейшов у Гранаду. Іспанський колектив підписав гравця на правах оренди на 1 рік без права викупу.

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Стосунки Цитаїшвілі та Динамо Київ

В минулому сезоні грузинський півзахисник виступав на правах оренди в Динамо Батумі. В першій команді Динамо Київ Гіо не грає з 2020 року. За час виступів за столичний клуб Цитаїшвілі зіграв 24 матчі та віддав дві гольові передачі.

З 2021 року Гіо був у оренді в таких українських команд, як Ворскла з Полтави, одеський Чорноморець. Також виступав за польські колективи – Лех та Вісла.

Півзахисник також грав у складі молодіжної збірної України, але у 2021 році Цитаїшвілі прийняв грузинське громадянство і перебрався у склад збірної Грузії.

Контракт з киянами у Гіо закінчується влітку 2025 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартісь Цитаїшвілі оцінюється в 800 тисяч євро.

На Євро-2024 разом зі збірною Грузії гравець дійшов до чвертьфіналу турніру. На першому історичному Євро для грузинів Гіо відіграв 4 матчі, але без результативних дій.

Минулого сезону Гранада виступла у Ла Лізі, де грають українські футболісті Артем Довбик та Віктор Циганков. За підсумками турніру команда вилетіла до Сегунди. Перший матч в новому сезоні "насріди" зіграють 15 серпня проти Альбасете.