Лідер збірної України Пахнюк просить виключити його з команди після дивного рішення тренера

Збірна України зі спортивної гімнастики визначилась із заявкою на чемпіонат світу-2022. У Ліверпулі Україну представлятиме 10 спортсменів.

Пахнюк: Наступного разу він вирішить на Олімпійських іграх обкатати гімнаста

Серед них несподівано не знайшлось місця досвідченому лідеру чоловічої команди Петру Пахнюку. 30-річний чемпіон Європи прокоментував рішення головного тренера збірної Геннадія Сартинського обкатувати молодь, аніж взяти на чемпіонат світу досвідченого гімнаста.

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Сартинський дивно аргументував своє рішення у коментарі Суспільне Спорт: "Пахнюк – досвідчений гімнаст, він зможе так виступити. А молодих треба обкатувати".

Пахнюк не згоден з таким рішенням наставника. Такий вибір Сартинського гімнаст назвав абсурдом. На його думку, обкатувати молодь можна на етапах Кубка світу, комерційних змаганнях, але аж ніяк не на чемпіонатах світу.

Наступного разу він вирішить на Олімпійських іграх обкатати гімнаста, й які є регулювання його дій?,

– написав досвідчений гімнаст Пахнюк.

Пахнюк відмовляється бути співучасником таких скандальних рішень наставника збірної.

"Не хочу буди співучасником таких дій, за які з грошей платників податків направляють другий склад команди на ЧС. І ніякого впливу й регулювання на його рішення немає. Всі виправдання, про колективне рішення тренерів (особисто мій тренер Лаврухін у виборі команди права голосу не мав), накази керівництва (не думаю, що хтось піде проти реальних значно більших результатів на міжнародних змаганнях інших гімнастів) і решта – це надумані речі", – відповів гімнаст на слова тренера.

Склад чоловічої збірної України на ЧС-2022: Ілля Ковтун, Ігор Радивілов, Богдан Супрун, Микита Мельников, Пантелій Колодій. Також слід відзначити відсутність у команді талановитого Назара Чепурного.

Петро додав, що склад обирали не за спортивним принципом, а лише за рішенням однієї людини.

Результати моїх змагань, хлопців зі збірної, публічно видно на міжнародних змаганнях. Відверто говорячи, це рівень на порядок вище ніж команда на ЧС-2022. Одним словом, спортивний принцип в нашій команді зруйнований однією особою. Без реальної конкуренції жоден вид спорту існувати не може. Очевидно, що якщо на змагання будуть ставити вибіркових гімнастів рішенням, а не змаганнями, решта рано чи пізно не захочуть брати участь в таких командах. Чемпіонат Європи 2022 для мене склався не зовсім вдало, та навіть такий виступ об'єктивно може підсилити нашу команду,

– підсумував Пахнюк.

30-річний гімнаст додав до своєї публікації в інстаграмі світлини, на якій видно заяву з проханням звільнити його з Міністерства молоді та спорту України за власним бажанням. Причиною такого рішення Пахнюка стала його непотрапляння у склад збірної України на чемпіонат світу-2022.



Заява про звільнення від Пахнюка / Фото з інстаграму гімнаста

Що відомо про Петра Пахнюка

У 2020-му став чемпіоном Європи у командній першості. Також на цьому з ЧЄ у Мерсіні здобув "срібло" у паралельних брусах та захистив своє звання віцечемпіона Європи у цій дисципліні, яке завоював у 2019-му.

Пахнюк – бронзовий призер Європейських ігор-2019 у Мінську.

Триразовий срібний призер Універсіади.

Нагадаємо, що у 2014-му змінив громадянство на азербайджанське. А вже через три роки знову повернувся до виступів за Україну.

Чемпіонат світу-2022 триватиме з 29-го жовтня по 6-те листопада в англійському Ліверпулі.