Український гімнаст Радівілов не зміг вийти у фінал коронної дисципліни через прикру помилку
24 липня 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Титулований український гімнаст Ігор Радівілов вибув з боротьби за медалі в опорному стрибку на Олімпійських іграх-2020. Радівілов не зміг подолати кваліфікацію.
Радівілов помилився на приземленні
У кваліфікації Ігор виконав два стрибки. За перший він отримав 9,016, на другому помилився на приземленні й отримав 7,933.
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Підсумкова оцінка за два стрибки у Радівілова – 14,074 і 10 місце. У фінал виходять 8 спортсменів.
Ігор був єдиним представником України у цьому виді.
Також українцю не вдалося пройти у фінал на кільцях.
Що відомо про Радівілова
- Український спортсмен здобув "бронзу" на Олімпійських іграх 2012 року. Також в активі Ігоря два "срібла" на чемпіонатах світу (2013, 2017) та "бронза" у 2019 році.
- Радівілов – чотириразовий чемпіон Європи, срібний та двічі бронзовий призер Європейських ігор. Усього на рахунку гімнаста 25 медалей на різних змаганнях.
- Коронна дисципліна Ігоря – опорний стрибок.