Український гімнаст Радівілов не зміг вийти у фінал коронної дисципліни через прикру помилку

Титулований український гімнаст Ігор Радівілов вибув з боротьби за медалі в опорному стрибку на Олімпійських іграх-2020. Радівілов не зміг подолати кваліфікацію.

Радівілов помилився на приземленні

У кваліфікації Ігор виконав два стрибки. За перший він отримав 9,016, на другому помилився на приземленні й отримав 7,933.

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Підсумкова оцінка за два стрибки у Радівілова – 14,074 і 10 місце. У фінал виходять 8 спортсменів.

Ігор був єдиним представником України у цьому виді.

Також українцю не вдалося пройти у фінал на кільцях.

Що відомо про Радівілова